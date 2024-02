Ottieni il 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Nuova offerta in casa Banca Mediolanum. L’apertura di SelfyConto, il conto online a zero canone fino a 30 anni e per tutti il primo anno, dà diritto a ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. I clienti sono poi liberi di svincolarle quando lo desiderano, senza perdere gli interessi maturati. Per aprire SelfyConto e approfittare della nuova promo in corso è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito e selezionare il bottone Apri SelfyConto. La procedura è resa ancora più veloce se si ha lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I vantaggi del conto online SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum offre numerosi vantaggi. In primis, il canone gratuito per il primo anno e, per gli under 30, fino al compimento dei trent’anni.

Contestualmente all’apertura del conto si riceve una carta di debito gratuita, sicura e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. A questo si aggiungono i prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni.

Inoltre, le principali operazione bancarie sono gratuite: dai bonifici agli addebiti delle utenze, passando per le ricariche telefoniche, i MAV, RAV, F23 e F24.

Per aprire il conto online è sufficiente un documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e la propria e-mail. Riguardo invece all’identificazione online, è possibile procedere con SPID (metodo più veloce), bonifico o via webcam.

Grazie all’ultima promozione lanciata da Banca Mediolanum, l’apertura del conto online SelfyConto offre la possibilità di ottenere fino al 5% annuo lordo sui depositi a 6 mesi. Per approfittarne, basta collegarsi a questa pagina e aprire un nuovo conto.

