Ottieni il 5% annuo sul conto deposito grazie a SelfyConto

Sul sito ufficiale di Banca Mediolanum è disponibile una nuova promozione. Tutti coloro che scelgono di aprire il conto corrente online SelfyConto e accreditano lo stipendio, hanno diritto a ricevere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E si è liberi di svincolarle quando lo si desidera, senza perdere gli interessi maturati. Puoi aprire SelfyConto in pochi minuti online con SPID tramite questa pagina.

Ad oggi SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei migliori conti corrente a zero spese fino a 30 anni. Grazie alla nuova promo però, c’è l’estensione del canone a zero per tutti durante il primo anno.

I vantaggi del conto online SelfyConto

Come primo vantaggio del conto corrente online SelfyConto citiamo l’attuale promo in corso sul sito ufficiale: aprendo un nuovo conto e scegliendo di accreditare il proprio stipendio, il cliente beneficia del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E a differenza di quanto accade con gli altri conti deposito, SelfyConto offre la possibilità di svincolare le somme quando si desidera senza perdere gli interessi maturati.

Un ulteriore vantaggio sono i prelievi gratuiti in Italia e nel resto dei Paesi dell’Unione Europea. Anche in questo caso non si tratta di un elemento scontato, vista e considerata la politica opposta seguita dalla maggior parte della concorrenza.

Segnaliamo infine la carta di debito gratuita associata al nuovo conto online, con la quale è possibile pagare in tutti i negozi fisici e nei siti di e-commerce anche grazie alle app di pagamento mobile come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Puoi aprire SelfyConto in pochi minuti tramite questa pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.