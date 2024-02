Ottieni un prestito personale online con Compass (risposta entro un giorno)

In questi ultimi anni, a causa della crisi economica e dell’inflazione dilagante, mettere da parte un po’ di soldi per la realizzazione di un progetto è stato quasi impossibile. Una situazione che ha accomunato milioni di italiani, molti dei quali faticano ancora oggi a trovare una soluzione.

Un aiuto potrebbe arrivare da Compass, punto di riferimento in Italia per l’erogazione di prestiti personali online in un solo giorno. L’azienda del gruppo Mediobanca propone soluzioni personalizzate, grazie alle quali ottenere un finanziamento cucito su misura per le proprie esigenze: per richiederne uno è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale.

Come richiedere un prestito personale su Compass

La richiesta di un prestito personale online Compass avviene attraverso la sua pagina dedicata. Come prima cosa, occorre inserire la città o il CAP di residenza, in modo che il sistema individui la filiale Compass più vicina alla propria abitazione.

In caso affermativo, il sistema rilascerà in automatico una spunta verde con il messaggio “Ottimo! Abbiamo trovato una filiale vicino a te!”. Per proseguire, è sufficiente cliccare sul pulsante Avanti.

Nella nuova pagina che si apre comparirà un calendario con la sede selezionata e gli orari disponibili. Una volta completata la selezione, premere di nuovo sul bottone Avanti.

Arrivati a questo punto, basterà inserire il codice fiscale e pigiare sul pulsante Avanti, per poi completare la procedura guidata.

Collegati dunque a questa pagina del sito ufficiale e richiedi oggi stesso un prestito personale Compass o un altro prodotto finanziario tra quelli proposti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.