OTTIMIZZA il tuo lavoro con la Tastiera Bluetooth per Mac OS a MINI PREZZO

Tastiera Bluetooth OMOTON: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Bluetooth OMOTON è un gadget tech perfetto per chi è spesso in viaggio per lavoro e deve cambiare postazione di frequente.

Una delle sue caratteristiche principali è la compatibilità con il sistema Mac OS: questo vuol dire che può essere utilizzata con tutti i dispositivi Mac OS per esempio MacBook, MacBook Air, MacBook Pro 13/14/16, iMac, iMac Pro e così via.

Inoltre dispone di tre modalità di Bluetooth attraverso le quali puoi facilmente soddisfare le esigenze di connessione di tre dispositivi contemporaneamente così da ottimizzare ancora di più la tua postazione di lavoro.

Il fiore all’occhiello del dispositivo è sicuramente il suo design ergonomico e silenzioso in quanto si caratterizza per una costruzione a forbice che bilancia la pressione e fornisce un supporto stabile per un uso confortevole e tranquillo anche per parecchie ore consecutive.

La batteria ha una capacità enorme e fornisce una lunga durata così da poterla utilizzare per giorni interi senza alcuna preoccupazione. In più è possibile usare la ricarica Type-C per una migliore efficienza di ricarica, ed è completamente carica in sole 2-3 ore.

