OTTIMIZZA il tuo setup con il Mini PC SUPER COMPATTO in OFFERTA SPECIALE

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con il Mini PC ACEMAGICIAN! Oggi è disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno per terminare!

Mini PC ACEMAGICIAN: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC ACEMAGICIAN è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato del 12° Ιntel Alder Lake-N95 con la CPU N95 che offre migliori prestazioni ed efficienza energetica. Inoltre il processore grafico Ιntel UHD offre eccellenti prestazioni di elaborazione grafica e video.

Il corpo compatto rende questo mini PC la scelta migliore per il lavoro d’ufficio, la riproduzione di video 4K, la formazione online, il design e molto altro. In più vanta 8 GB di memoria LPDDR5 e un’unità SSD SATA da 256 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

La connettività è sempre garantita grazie a 2 interfacce Ethernet che consentono ai dispositivi di connettersi a due reti diverse contemporaneamente o di fornire connessioni ridondanti o bilanciamento del carico sulla stessa rete. Allo stesso modo 3 interfacce HDMI supportano il collegamento di 3 schermi per una visione multischermo o estesa.

