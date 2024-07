OTTIMIZZA il tuo WiFi con 2 Router/extender Amazon eero SCONTATISSIMI AL 39%

Hai problemi di connessione a casa o in ufficio? Spesso la tua linea wifi salta o si rallenta improvvisamente? Per risolvere questi problemi sfrutta la mega promozione sul set da 2 Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero, oggi disponibile a soli 99 euro con un super sconto del 39%.

La spedizione gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ti ricordiamo che questa offerta è esclusiva per gli abbonati Amazon Prime quindi, se ancore non lo hai fatto, corri ad iscriverti gratuitamente!

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero è un gadget super efficiente se hai bisogno di una linea internet sempre stabile e velocissima.

Il dispositivo si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi al top in casa su una superficie fino a 280 m², raggiungendo quindi anche gli angoli più lontani e che spesso danno problemi. Inoltre la compatibilità è praticamente universale con tutti i provider di servizi Internet.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto la configurazione ha bisogno di pochissimi minuti: basterà utilizzare l’app eero da scaricare sullo smartphone che ti guida in tutti i passaggi da eseguire e ti consente di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia, quindi anche da remoto.

Inoltre questo router si contraddistingue per la tecnologia TrueMesh di eero che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Questo vuol dire che potrai riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa in ogni momento.

