OTTIMIZZA la linea WiFi in tutta casa con il Router SUPER POTENTE a MINI PREZZO

Per ottimizzare la tua rete internet in casa ed avere una linea sempre veloce e stabile in ogni camera, sfrutta il Router KuWFi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro grazie ad un coupon del 5% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Router KuWFi: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Router KuWFi è appositamente progettato per navigare in Internet tramite UMTS/HSPA/LTE, e viene utilizzato per fornire accesso a Internet e telecamere di sorveglianza per la copertura WiFi isia interna che esterna anche grazie alla funzione hotspot da 4G a WiFi.

Con questo gioiellino è possibile collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente per avere il massimo della connettività senza nessun rallentamento e con la massima velocità.

Si contraddistingue per una velocità di trasmissione wireless da 300 MBps, e disponedi un alimentatore adattatore POE da 48 V. Inoltre include 1 porta WAN/LAN, uno slot per scheda SIM e può essere utilizzato anche in modalità Ethernet.

La particolarità di questo modello è rappresentata sicuramente dalle quattro antenne ad altissima efficienza: nello specifico è dotato di due antenne 4G e due antenne WIFI che assicurano un segnale internet sempre stabile in ogni angolo di casa.

In caso di eventuali malfunzionamenti, ricorda che hai dodici mesi di garanzia nei quali è possibile ricevere un rimborso o una sostituzione gratuitamente.

