OTTIMIZZA la tua connessione con il Ripetitore Wireless a SOLI 12 EURO

Hai problemi di connessione internet a casa e spesso la linea salta o rallenta? Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi! Oggi il Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link è disponibile su Amazon a soli 12 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ripetitore Wireless Mercusys TP-Link è un gadget tech di ultima generazione perfetto se vuoi potenziare la linea internet in ogni angolo di casa.

Questo dispositivo si caratterizza per la modalità Range Extender che aumenta il segnale wireless in aree precedentemente irraggiungibili o difficili da cablare in modo impeccabile. Nello specifico le tre antenne esterne con tecnologia MIMO aiutano a potenziare il segnale così da avere una connessione impeccabile anche negli angoli più lontani dal router.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto non è necessario nessun programma di installazione in particolare: per la configurazione sono necessari solo due tocchi sul dispositivo o l’azionamento del pulsante WPS.

Un’altra caratteristica di spicco del ripetitore è il suo corpo super compatti e versatile: in particolare le dimensioni miniaturizzate e il design a parete lo rendono facile da posizionare e spostare in modo flessibile. In più è possibile sfruttare il LED multicolore che ti aiuta a trovare la posizione giusta per fornire la migliore estensione Wi-Fi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.