Ottimizza la tua esperienza di gioco con il Monitor Samsung a 120€ in meno (-41%)

Portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore non è mai stato così accessibile. Con il Samsung Odyssey G4, oggi in offerta su Amazon a 169,90€ invece di 289€ grazie ad uno sconto del 41%, hai l’opportunità di arricchire la tua postazione gaming con un monitor di qualità premium senza spendere una fortuna. Approfitta di questa occasione irripetibile!

Prestazioni da vero gamer

Questo Monitor Samsung da 27 pollici, con risoluzione Full HD e pannello IPS, è stato progettato per offrire un’esperienza visiva senza compromessi. Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono una fluidità incredibile, rendendo ogni movimento nei tuoi giochi preferiti rapido e preciso. Inoltre, grazie alle tecnologie Freesync Premium e G-Sync, puoi dire addio a tearing e stuttering: le immagini saranno sempre sincronizzate perfettamente, anche durante le azioni più intense.

Il Samsung Odyssey G4 non si limita alle prestazioni, ma pensa anche al tuo benessere. Con la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free, puoi affrontare lunghe sessioni di gioco senza affaticare la vista. Inoltre, il supporto HDR10 esalta colori e contrasti, rendendo ogni scena più vivida e coinvolgente, che tu stia esplorando mondi virtuali o guardando film.

Adattabilità e connessioni

Un monitor versatile deve adattarsi alle tue esigenze, e l’Odyssey G4 lo fa con stile. La base ergonomica permette di regolare altezza, inclinazione e orientamento grazie alla funzione pivot, così da offrirti sempre la migliore visuale. Per quanto riguarda la connettività, avrai a disposizione due porte HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, rendendo semplice il collegamento con PC, console e altre periferiche.

Il Samsung Odyssey G4 si integra perfettamente in qualsiasi postazione, combinando un design moderno con prestazioni di alto livello. È la scelta ideale per chi cerca un monitor gaming di qualità senza rinunciare a uno stile elegante e funzionale.

Porta il Samsung Odyssey G4 nella tua postazione e vivi il gaming come non hai mai fatto prima. Con un prezzo così vantaggioso di 169 euro con uno sconto Amazon del 41%, è il momento perfetto per fare il salto di qualità che hai sempre desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.