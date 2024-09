Ottimizza la tua postazione di lavoro con il Mouse verticale: oggi lo paghi solo 18€

È il momento giusto di rendere più efficiente la tua postazione di lavoro con uno strumento di ultima generazione che oggi trovi su Amazon in offerta speciale! Si tratta del Mouse Verticale TECKNET, al momento disponibile a soli 18 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni!

Mouse Verticale TECKNET: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Verticale TECKNET consente di regolare il braccio e il polso in una posizione comoda, riducendo la tensione muscolare del braccio per movimenti più confortevoli e meno stress anche se lo utilizzi per una giornata intera.

Nello specifico, è dotato di un sensore ottico con 4800/3200/2400/1600/800 DPI per fornire una sensibilità maggiore rispetto ai mouse ottici standard ed un controllo ancora più rapido e preciso.

La sua modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzionalità plug and play che consente di attivarlo in un attimo, senza sfruttare nessun programma di installazione particolare. In più la distanza di connessione è di 15 metri, così da renderlo ancora più versatile e confortevole.

Questo modello, tra l’altro, adotta un design a clic silenzioso con il rumore ridotto di oltre il 90% che aiuta a migliorare l’efficienza del lavoro mantenendo un ambiente tranquillo. Per finire, i pulsanti avanti/indietro del mouse ti aiuteranno ad aumentare notevolmente la produttività durante la navigazione di siti Web e la lettura di e-mail.

