OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con il Supporto per PC a MINI PREZZO

Se sei spesso in viaggio per lavoro ed hai bisogno di una postazione efficiente in qualsiasi momento, non farti scappare questa promozione bomba sul Supporto per PC Portatile Glangeh! Oggi è disponibile in offerta su Amazon a soli 21 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, cogli al volo questa occasione speciale!

Supporto per PC Portatile Glangeh: tutte le modalità di utilizzo

Il Supporto per PC Portatile Glangeh è dotato di una struttura a forma di Z allargata a un solo polo, diversa da altri supporti presenti sul mercato che in genere utilizzano un design a doppio polo.

Il design minimalista non solo garantisce stabilità, ma consente anche di risparmiare spazio. Inoltre il mandrino ha un’aspettativa di vita di oltre 3.000 cicli, garantendo durata e supporto solido.

Lo strumento è progettato per regolare facilmente l’angolo e l’altezza del laptop in base alle proprie preferenze, migliorando la postura e riducendo il mal di schiena per aumentare il comfort. Con un intervallo di regolazione dell’altezza dello schermo di 3-21.58 cm (1,18-8,48 pollici) , questo alza PC portatile offre molteplici opzioni di personalizzazione che si adattano alle posizioni di lavoro ergonomiche.

Il supporto portatile è costruito in alluminio di alta qualità e supporta pesi fino a 4kg (8,8 libbre ). Il pannello e la base sono dotati di cuscinetti in silicone per proteggere il dispositivo da graffi e impedire lo scorrimento involontario. I ganci di protezione estesi assicurano che il laptop rimanga saldo sul supporto, anche durante la digitazione, offrendo una maggiore stabilità.

Oggi il Supporto per PC Portatile Glangeh è disponibile in offerta su Amazon a soli 21 euro con uno sconto del 9%. Corri ad acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.