OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con l'Hub USB C 7-IN-1 a PREZZO MICRO

Vuoi una postazione di lavoro più ordinata ed efficiente che mai? Quello di cui hai bisogno è l'Hub USB C 7 in 1 Baseus!



Hub USB C 7 in 1 Baseus: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Hub USB C 7 in 1 Baseus è un gadget tech ideale per tenere in ordine la scrivania e rendere la tua postazione di lavoro più efficiente che mai!

Permette di avere una connettività massima grazie alle sue diverse 7 porte: una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W, una porta HDMI 4K, 3 porte dati USB 3.0 e slot per schede SD/TF.

In particolare la potenza in uscita massima di 100W con la porta PD USB C garantisce una ricarica velocissima, tanto da fornire l’energia completa per il computer portatile in un attimo. Allo stesso tempo, la porta HDMI supporta una nitidezza massima per la trasmissione su schermo con modalità estensione e specchio.

Un’altra caratteristica importante dell’hub è la sua velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps con le porte USB 3.0 che permette di trasferire file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi così da rendere qualsiasi operazione ancora più fluida.

