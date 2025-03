Ottimizza le tue videochiamate con la Webcam HD Logitech a meno di metà prezzo

Con lo smartworking sempre più diffuso, è ormai diventata una prassi effettuare videochiamate e conference call. Per questo motivo ti proponimao la Webcam HD Logitech, oggi disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Webcam HD Logitech: funzionalità e modalità di utilizzo

La Webcam HD Logitech è un gadget indispensabile se lavori spesso in smartworking e molte volte hai bisogno di effettuare videochiamate e conference call.

Si contraddistingue per la sua lente con un ‎campo visivo di 60° che copre tutta l’azione: in questo modo è in grado di effettuare videochiamate nitide in ‎widescreen HD 720p a 30 fps ‎sulle tue piattaforme preferite come Skype e tante altre.

Inoltre è dotata della funzionalità di regolazione dell’illuminazione HD‎ che migliora automaticamente il calore e l’equilibrio dell’immagine ovunque tu sia, così da offrirti una visualizzazione luminosa ed impeccabile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra specifica di spicco è il suo microfono integrato con riduzione del rumore che garantisce conversazioni chiare anche in ambienti ‎‎affollati e streaming via wifi dappertutto.

La modalità di montaggio è semplicissima grazie alla clip universale attraverso la quale puoi fissare la webcam in modo sicuro al tuo schermo, oppure appoggiarla sullo scaffale o sulla ‎scrivania. In più la clip si monta da diverse angolazioni per cogliere tutti i dettagli in maniere super realistica.

Oggi la Webcam HD Logitech è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 55%.

