Ottimizzare un sito web WordPress: corso SEO completo

Come migliorare il posizionamento in rete di un sito web o blog realizzato con WordPress? La risposta è racchiusa in tre lettere: SEO. Acronimo di Search Engime Optimization, si tratta di un processo di ottimizzazione di un portale online che viene effettuato per migliorare il suo posizionamento sui motori di ricerca, basato principalmente sull’utilizzo di specifiche parole chiave. Un vantaggio enorme, per chi ne sa.

Se anche tu vorresti muovere i tuoi primi passi nel mondo dell’ottimizzazione SEO ma non sai da dove iniziare, ti consigliamo un ottimo videocorso completo per principianti che possa aiutarti a carpirne tutti i segreti: dal backlink alla velocità, passando per CTR, autorità e keyword.

Citando la descrizione ufficiale, in questo corso non imparerai a fare SEO da un consulente, bensì da due persone esperte del settore. Poca teoria e tantissima pratica caratterizzano le ben 225 lezioni, dalla durata complessiva di 20 ore e 19 minuti. Si tratta quindi di un corso completo e aggiornato, pensato soprattutto per professionisti, blogger, imprenditori o webmaster che vorrebbero ottenere visibilità su Google (e gli altri motori di ricerca) con il proprio business.

I requisiti richiesti sono: avere già un proprio sito web e un importo economico da investire. Come ogni corso Udemy, tutte le videolezioni sono on-demand e ad accesso illimitato, così da integrarlo nella propria routine quotidiana e apprendere a proprio ritmo. “Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress” è tra i bestseller della piattaforma: approfitta della promozione, disponibile a questo link, per acquistarlo a soli 12,99 euro invece di 109,99. L’offerta è valida ancora per pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.