Ottimo gruppo di continuità a un super prezzo: solo 49€

Il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 è un ottimo gruppo di continuità con 2 Uscite Schuko e lunga autonomia, in grado di alimentare e stabilizzare anche PC, modem, videocamere e molto altro. Così hai Internet anche se va via la corrente, a soli 49,90€.

È inutile avere una webcam di sicurezza per la domotica di casa se, un ladro, può staccare la corrente prima di entrare in casa e eliminare così Internet, notifiche e videosorveglianza in un colpo solo (a meno che non abbiate un sistema di backup via rete mobile, ma questo è un altro discorso e non tutti possono goderne).

Il sistema migliore per proteggere i dispositivi elettronici dalle sovratensioni e dagli sbalzi di corrente, e continuare a godere di Internet anche durante temporali e problemi tecnici è l’uso di un gruppo di continuità.

Purché sia sufficientemente potente da alimentare più dispositivi. E quello che vi proponiamo in sconto oggi merita sicuramente la vostra attenzione. Il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 infatti è in grado di alimentare un intero PC fisso fino a 10 minuti, e un modem per 40 minuti grazie alla potenza di 750 VA.

Silenzioso, sicuro e molto compatto, è un accessorio che chiunque dovrebbe sempre a vere a casa propria, in ufficio e in negozio. Tra l’altro, include due prese Schuko per poter collegare più di un dispositivo per volta. Include 3 anni di garanzia totale.

