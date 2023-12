Ottimo Notebook 16G RAM+512G ROM e Windows 11 a soli 299 euro: l'occasione del giorno!

Maypug è un PC Portatile 15,6 Pollici con 16G RAM e 512G ROM, sistema operativo Windows 11, processore Intel Celeron N5095, fino a 2,9 GHz, 1080P FHD, 2.4G+5G WiFi, porte Mini HDMI, USB 3.0 e Type-C. Lo sconto è del 25% e lo paghi solo 299,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri il Notebook Maypug

Il Computer portatile è dotato di 16GB di RAM DDR4 e 512GB di storage SSD per rendere i programmi veloci e fluidi, supporta l’espansione della scheda TF da 512GB per un’ampia archiviazione di documenti, file multimediali e altri dati e offre porte aggiuntive come Mini HDMI, 2xUSB 3.0 e USB Type-C per assicurarsi di avere molto spazio per creare e archiviare il mondo. Il PC Portatile Maypug è dotato di un potente processore quad-core Intel Celeron N5095 a basso consumo, con clock fino a 2,9 GHz, per un multi-tasking efficiente e senza ritardi. Precaricato con l’ultima versione certificata di Windows 11 per le vostre esigenze di download di Google Apps.

Il laptop ha uno spessore di soli 2cm e pesa solo 1,65kg, il che lo rende facile da trasportare nello zaino al lavoro o in viaggio. Con una durata della batteria fino a 8 ore, è possibile lavorare, studiare o giocare ovunque. Questo portatile efficiente, sottile e portatile è ideale per il lavoro, l’ufficio o lo studio. E’ dotato di un display IPS Full HD 1920*1080 con una dimensione dello schermo di 15,6 pollici e un rapporto d’aspetto di 16:9 per testi nitidi e immagini chiare; la tecnologia IPS offre allo schermo del computer un angolo di visione più ampio e una riproduzione dei colori più accurata. Il display utilizza la tecnologia Rheinland a bassa luce blu e senza sfarfallio per ridurre i danni agli occhi dovuti all’uso prolungato del computer.

