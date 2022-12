Otto gadget tech INDISPENSABILI da mettere in valigia per il Capodanno

Capodanno è ormai alle porte e sono parecchi gli italiani che hanno deciso di passarlo fuori casa, perfino in vacanza. Lo scoccare della mezzanotte. Il tappo che parte. Baci e abbracci. Ma per arrivare a tutto questo occorre prima arrivare a destinazione e poi magari godersi la città o il posto per qualche ora o giorno prima dei festeggiamenti. Allora meglio partire attrezzati di tutto punto e non dimenticare di portarsi dietro qualche utile gadget, come quelli che vi suggeriamo in questa lista. Date un’occhiata anche voi.

Caricatore e adattatore quattroporte

Il caricatore-adattatore Lencent è in sconto a 15€. Leggero e compatto per un trasporto conveniente, questo dispositivo rappresenta la scelta ideale in caso di viaggi di lavoro o vacanze. Non solo ha diversi ricambi che gli permettono di adattarsi alle prese elettriche di qualsiasi Paese al mondo, ma con la tecnologia AUTO-ID riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per minimizzare i tempi di ricarica.

Mini router da viaggio

Quando ci si trova fuori casa per lungo tempo, sia per vacanza o per viaggi di lavoro, per collegarci a Internet tendiamo a utilizzare lo smartphone come hotspot. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri su Amazon a un prezzo super conveniente: appena 30 euro. Le spedizioni sono gratuite.

Zaino monospalla Sling Bag

La borsa è leggera ma resistente, con tanto spazio per ospitare tutti i tuoi device. Per chi ama viaggiare o fare lunghe passeggiate in montagna o nelle città d’arte, niente di meglio di una una comoda borsa a tracolla dove tenere tutto l’occorrente, dall’acqua fresca al telefono, tablet, iPad o altri dispositivi. E quella in offerta oggi è addirittura predisposta per gli appassionati di tecnologia. Puoi comprarla su Amazon a soli 17 euro e utilizzarla sia come borsa a tracolla che da viaggio.

Samsung Galaxy Watch4

Altro gadget utilissimo è il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm a un prezzo bassissimo, che si trova su Amazon con il 32% di sconto. Puoi infatti farlo tuo sfruttando questo super sconto a soli 182€, anziché al prezzo di listino di 269€. Fra le tante funzioni, infatti, il device ha quello del GPS e dunque la possibilità di sfruttare Google Maps per poterti muovere e orientare liberamente.

Taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? E solo allora ci accorgiamo di aver dimenticato la pendrive a casa o di non avere a portata di mano una presa dove caricare il telefonino, ammesso di non aver scordato perfino il caricabatteria. Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank a 39 euro. Tutto comodamente in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Powerbank a energia solare

In un periodo come questo dove tutto è in costante aumento, soprattutto l’energia elettrica, poter contare su fonti energetiche alternative, come il sole per esempio, può essere un vantaggio. Anche nelle abitudini quotidiane più comuni, come usare il PC o caricare lo smartphone: ogni centesimo risparmiato, è un centesimo guadagnato. Ecco perché periferiche come questo fantastico caricabatterie portatile a energia solare non sono da lasciarsi scappare: in questo preciso momento costa solo 27€ perché è in offerta a tempo su Amazon, con le spese di spedizione gratuite.

Cappello con auricolare Bluetooth

Il cappello invernale, unisex e adattabile a ogni viso, oggi rappresenta “il mai più senza assoluto” per completare con stile i tuoi look: dalla montagna alle serate in giro con gli amici. Tutto con una personalità decisa, si declina in versione sportiva o elegante corredato da un paio di guanti inclusi, che definiscono lo stile di chi li porta, e gli permettono di maneggiare e usare lo smartphone senza intoppi. Ma in più, quello che ti suggeriamo, è anche smart. Proprio così, ha implementato un auricolare Bluetooth molto utile. Su Amazon hai la possibilità di provare, portandone uno a casa a 23€. Spedizioni rapide e gratis.

Kindle

Per chi ama leggere e rilassarsi, anche in vacanza, niente di meglio del nuovo Kindle, disponibile su Amazon.it a partire da 99,99 euro (con pubblicità). Il dispositivo, progettato è pensato per la sostenibilità, riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, combina caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6’’ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.