Ottobre ricco per il Digitale Terrestre con una nuova numerazione e canali gratis per tutti

Le novità toccano in modo diverso Lombardia e Sicilia, ma l’effetto per chi guarda la tv può essere lo stesso: un canale che non si trova più dove stava prima. In molti casi basta una nuova sintonizzazione dei canali, meglio se manuale quando televisore o decoder non aggiornano da soli la lista.

La novità più evidente sul Mux DFree riguarda Cusano Campus 7. Il canale, presente alla LCN 234, ha ripreso a trasmettere in alta definizione, con risoluzione 1280×720 pixel. Aveva lasciato l’HD nel febbraio 2025 e ora torna nella sua posizione con un segnale più nitido. Un dettaglio che conta, soprattutto per chi guarda l’emittente su televisori recenti o schermi grandi.

Per gli utenti non dovrebbero esserci passaggi complicati, almeno se tv o decoder aggiornano correttamente la lista dei servizi. Ma non sempre succede. Con apparecchi più vecchi, o impianti condominiali non perfettamente aggiornati, il canale può restare memorizzato con dati ormai superati. In quel caso conviene procedere con una risintonizzazione manuale del Mux DFree oppure avviare una nuova ricerca completa dei canali.

Il ritorno in HD di Cusano Campus 7 va nella direzione già vista da tempo sul digitale terrestre: meno segnali a bassa qualità, dove lo spazio lo permette, e immagini più pulite senza cambiare la numerazione automatica. Non è una rivoluzione del telecomando. Ma, per molti spettatori, la differenza si nota subito.

Sicilia 242 ferma la fascia serale di TMC 2

In Sicilia cambia invece il palinsesto di Sicilia 242, visibile alla LCN 242 e trasmessa anche in questo caso in alta definizione. L’emittente ha interrotto la riproposizione serale di TMC 2 Telemontecarlo, una fascia che negli ultimi mesi aveva attirato l’attenzione di appassionati e nostalgici della tv italiana degli anni Novanta.

Televisore con schermata di sintonizzazione e telecomando: immagine simbolo dei cambi canali del digitale terrestre e della risintonizzazione.

La modifica, in base alle informazioni disponibili, non riguarda la presenza del canale nella lista del digitale terrestre, ma la programmazione. Chi cercava in prima serata i contenuti legati al marchio TMC 2 potrebbe quindi non trovarli più nel solito spazio. Più che un cambio tecnico, insomma, è un cambio editoriale.

In Sicilia il quadro delle tv locali resta molto articolato, con coperture territoriali spesso diverse da zona a zona. Per questo aggiustamenti del genere sono frequenti e, talvolta, arrivano senza grandi annunci al pubblico. A segnalarli sono più spesso i rilevamenti tecnici che le campagne informative. Ecco perché gli utenti più attenti controllano periodicamente la lista canali, soprattutto quando un’emittente in HD cambia contenuti o identificativo.

RADIO-SUPER arriva in Lombardia sulla LCN 788

In Lombardia l’aggiornamento principale riguarda RADIO-SUPER, inserita sulla LCN 788 nel Mux LOCALE 4, ricevibile anche in alcune zone di Milano tramite la frequenza UHF 31. Il canale trasmette in H.264 HD a 1280×720 pixel e mostra una schermata fissa con il logo aggiornato, un numero di cellulare e la scritta CANALE 788.

La stessa emittente è comparsa anche nel Mux LOCALE 3, sempre alla LCN 788 e con la stessa risoluzione. Cambia però leggermente il nome visualizzato: RADIO SUPER, senza trattino. Una differenza minima, quasi da addetti ai lavori, ma che può comparire nella lista del televisore e creare qualche dubbio a chi fa una ricerca automatica.

L’ingresso di RADIO-SUPER conferma l’uso delle numerazioni alte del digitale terrestre per servizi radio-televisivi, canali con schermate statiche o contenuti soprattutto audio. Nei mux locali non è raro trovare emittenti di questo tipo accanto alle tv territoriali più tradizionali. Cambia il modo di occupare lo spazio sul televisore, e anche la radio prova a restare visibile sullo schermo di casa.

Mux locali, canali rimossi e risintonizzazione: cosa fare

Sempre nel Mux LOCALE 4 risultano rimossi alcuni servizi presenti sulle numerazioni lombarde: CAFE TV 24 alla LCN 112, VIDEOBRESCIA alla LCN 118 e RADIOBRESCIA-LA LEONESSA alla LCN 787. Per CAFE TV 24, però, non si tratta di una sparizione completa: il canale resta sintonizzabile in Lombardia attraverso il Mux LOCALE 3.

Sono proprio questi spostamenti a spiegare perché, in giornate come queste, molti utenti possano ritrovarsi con canali duplicati, posizioni vuote o emittenti che sembrano sparite. Il digitale terrestre passa attraverso multiplex diversi, cioè pacchetti di frequenze che portano più canali insieme. Quando un’emittente entra, esce o cambia mux, il televisore deve aggiornare le informazioni salvate. Se non lo fa, la lista resta ferma alla versione precedente.

Il consiglio pratico, con modifiche così ravvicinate tra Mux DFree, LOCALE 3, LOCALE 4 e aree regionali come la Sicilia, è fare una nuova sintonizzazione dei canali TV. Meglio ancora, quando possibile, intervenire a mano sulla frequenza interessata, come la UHF 31 nelle zone lombarde coperte dal segnale. Bastano pochi minuti. E si evita il solito giro a vuoto sul telecomando: il canale magari c’è ancora, solo non dove lo si stava cercando.