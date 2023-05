Outlet Columbia: su Amazon prezzi FOLLI

Columbia è un’azienda statunitense di abbigliamento e attrezzature per attività all’aria aperta fondata nel 1938 a Portland, Oregon. L’azienda iniziò come una piccola impresa di cappotti per pescatori e successivamente si espanse producendo abbigliamento e attrezzature per una vasta gamma di attività all’aperto come trekking, escursionismo, sci, pesca, caccia e arrampicata. Una vasta selezione di questi prodotti è in offerta ora su Amazon a prezzi davvero interessanti.

Columbia, fashion sportivo con un occhio alla tecnologia

Columbia è nota per l’innovazione tecnica del suo abbigliamento da esterno, tra cui l’introduzione del tessuto Omni-Shade per proteggere dai raggi UV e il tessuto termico Omni-Heat per mantenere il calore del corpo. Columbia è anche famosa per il suo sistema di stratificazione a tre livelli (base, intermedio e esterno) per affrontare le diverse condizioni meteorologiche, come potrete vedere anche voi tra i prodotti in offerta. Ecco una selezione di offerte.

Visto quante occasioni? E molte altre vi aspettano cliccando sui bottoni presenti qui sotto e sulla pagina, sulla vetrina ufficiale di Columbia su Amazon. Ricordiamo che il gruppo è anche impegnato in pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale della produzione e ha introdotto linee di abbigliamento ecologiche come OutDry Extreme Eco, realizzata con materiali riciclati e privi di PFC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.