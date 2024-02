OUTLET del giorno: Apple MacBook 2022 costa NIENTE per 24h su Ebay

Svendita davvero imperdibile firmata Apple, sei carico? Oggi prezzaccio assurdo, ti porti a casa il MacBook Air 2022 a solamente 1089,90€, niente rispetto al solito. Corri immediatamente su Ebay, perché ne restano così pochi pezzi, che tra poco l’offerta sarà chiusa.

Non aspettare più tutto questo tempo, compralo ora. Questo MacBook Air è davvero assurdo. Oggi te lo porti a casa con un minimo storico folle. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Notebook Apple MacBook Air 2022 13,6″

L’offerta migliore firmata Apple di tutto Ebay, è proprio su questo MacBook Air 2022, con il migliore rapporto qualità-prezzo in assoluto, mai visto prima. Quindi, corri subito, perché un MacBook a questo prezzo non si era davvero mai visto prima.

Il nuovo MacBook Air 15″ ha uno spettacolare display Liquid Retina che ti dà ancora più spazio per fare quello che vuoi. E il suo guscio in alluminio 100% riciclato è incredibilmente sottile e leggero. Fai più cose in meno tempo con una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata.

Il display Liquid Retina ad alta risoluzione da 15,3″ ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Ci sono migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, e anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, vanno a tutta velocità su macOS. E nel tempo il tuo MacBook Air resterà sicuro e in perfetta efficienza, grazie agli aggiornamenti software gratuiti.

Quindi, se vuoi un pc di Apple ad un prezzo davvero assurdo. Questo è il più scontato di sempre su Ebay. Quindi, corri ora su Ebay, prima che possa andare a ruba!

