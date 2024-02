OUTLET di XIAOMI, Redmi Note 13 256GB: prezzo ridicolo per 24h su Ebay

Il Redmi Note 13 è uno degli smartphone più acquistati dagli utenti, in particolare proprio su Ebay. Solo per oggi potrai davvero approfittare di un’occasione limitatissima, mai vista prima. Pensa, che oggi ti puoi portare a casa questo smartphone a soli 219€, invece che 349,90€!

Non dovresti attendere ancora altro tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Ebay. Questo sconto pazzo del 37%, non si era davvero mai visto prima. Cerchi un telefono nuovo, di altissimo livello? Sei nel posto giusto al momento giusto!

Xiaomi Redmi Note 13 4G, 8 GB + 256 GB

Non vorrai mica farti scappare un’occasione del genere? Questo Redmi Note 13 dal colore nero, dal design minimal ma super pratico, ha mandato in tilt tutti gli utenti. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, corri subito.

Snapdragon 685 offre prestazioni fluide e stabili che cruises through everyday use. Con un massimo di 8 GB + 256 GB disponibile, in modo da poter conservare molte foto da viaggio, video per feste e memorie preziose come si desidera senza dover eliminare qualsiasi altra cosa.

Display AMOLED a livello di bandiera: dotato di uno schermo da 6,67″ con design ultra sottile, questo bellissimo display offre una vasta gamma di colori DCI-P3 e 8 bit di profondità di colore e un’esperienza visiva immersiva e visiva a 8 bit.

Fotocamera principale ultra trasparente da 108 MP: fotocamera principale da 108 MP + fotocamera ultra larga da 8 MP + fotocamera Macro da 2 MP, crea foto stunning con il livello di bandiera 108 MP fotocamera principale e diversi algoritmi intelligenti. Modalità fotocamera per ogni situazione. Unleash la tua creatività

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi, corri adesso su Ebay prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

