Outlook 365 non funziona ancora: cosa fare se devi lavorare

Vale per gli utenti privati, ma soprattutto per le aziende. Mettere subito mano a password, account o installazione può peggiorare le cose: se il guasto è sui servizi cloud, il rischio è ritrovarsi con un altro problema quando la piattaforma torna online.

Quando Outlook 365 smette di inviare o ricevere posta, la tentazione è intervenire subito. Reinstallare l’app, cambiare la password, cancellare il profilo o rimuovere l’account Microsoft 365 sembra una scorciatoia. Spesso, però, è il modo più rapido per creare nuovi errori: accesso negato, sincronizzazione bloccata, problemi di licenza. Meglio fermarsi un attimo e segnare l’orario preciso del blocco, per esempio: “dalle 9.20 non scarica più le mail”.

Poi va controllato se succede anche ad altri colleghi o su altri dispositivi. In molti casi il guasto non è nella casella dell’utente, ma nei servizi Exchange Online o nella rete Microsoft. “Non toccate nulla finché non sappiamo se è un problema generale”: è la frase che molti reparti IT ripetono in queste situazioni. E hanno ragione. Cinque minuti di prudenza possono evitare un’ora di riconfigurazioni inutili.

Controlli immediati: Service Health, @MSFT365Status, webmail e smartphone

Il primo passaggio è guardare le fonti ufficiali. Per le aziende c’è la pagina Microsoft Service Health, accessibile agli amministratori dei tenant. Poi c’è il profilo @MSFT365Status su X, dove Microsoft segnala interruzioni, rallentamenti e aggiornamenti tecnici. Se lì compare un problema su Outlook, Exchange Online o sull’autenticazione di Microsoft 365, è molto probabile che il blocco non dipenda dal computer.

Postazione in ufficio con laptop e smartphone mentre si verifica se il problema email è un down del servizio o del PC.

Intanto conviene provare la webmail di Outlook da browser, meglio in una finestra anonima o in incognito. L’indirizzo va scritto a mano nella barra, senza passare da link ricevuti via email. Anche lo smartphone può dare un’indicazione utile: se l’app mobile riceve la posta e il programma sul computer resta fermo, il problema potrebbe essere locale; se invece non funziona nulla, il disservizio è più ampio. In queste ore serve anche attenzione ai tentativi di phishing: finte email di “ripristino accesso”, link per “rifare il login”, pagine che imitano Microsoft. Non si clicca. Si entra solo dai portali ufficiali.

Se il blocco è locale: chiusura forzata, modalità provvisoria e ripristino di Office

Se i servizi Microsoft risultano attivi e la posta Outlook funziona da browser o da telefono, allora il problema può essere nel computer. Su Windows il primo passo è chiudere bene l’applicazione: aprire Gestione attività con Ctrl + Maiusc + Esc, cercare Microsoft Outlook, selezionarlo e cliccare su “Termina attività”. Solo a quel punto si riapre il programma, senza avviare più finestre insieme. Se Outlook si blocca subito, si può provare la modalità provvisoria: premere Win + R, digitare outlook.exe /safe e dare invio. Così l’app parte senza componenti aggiuntivi, i cosiddetti add-in, che spesso causano rallentamenti o chiusure improvvise. Se in modalità provvisoria Outlook funziona, il problema può dipendere da un’estensione installata, magari un plugin per firme, archiviazione o sicurezza. Se invece il blocco resta, si può tentare il ripristino di Office: Impostazioni, App, App e funzionalità, Microsoft 365 o Office, poi Modifica e Ripristino online. È un’operazione più lunga. In azienda, meglio farla dopo aver avvisato l’assistenza interna.

Come lavorare durante il disservizio e quando coinvolgere l’IT aziendale

Se Outlook 365 è bloccato ma il lavoro deve andare avanti, bisogna usare solo canali alternativi già autorizzati dall’azienda: telefono, chat aziendale non legata a Microsoft, strumenti interni o messaggistica prevista dalle policy. Se non rispondono nemmeno Teams o altri servizi Microsoft, è meglio evitare soluzioni improvvisate con account personali o piattaforme non approvate, soprattutto quando si trattano documenti riservati.

Chi riesce ad aprire Outlook ma non vede aggiornarsi la posta può intanto preparare bozze, report e risposte in locale, salvandoli anche in un file Word o di testo temporaneo. Si invieranno quando la sincronizzazione riparte. Nelle aziende il reparto IT va avvisato presto: gli amministratori possono controllare il Centro di amministrazione Microsoft 365, verificare gli avvisi sul tenant e raccogliere codici di errore utili all’assistenza.

In alcuni casi Microsoft pubblica identificativi tecnici legati a specifiche interruzioni di servizio, come già accaduto per incidenti su Exchange Online. Per l’utente la regola resta semplice: segnare l’errore, indicare ora e dispositivo, non fare tentativi a caso. E aspettare una conferma prima di cambiare configurazione.