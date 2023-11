Pacchetto Microsoft 365 Personal per Pc, Mac, tablet e smartphone a soli 44 euro!

Ottima occasione per quanti necessitano del pacchetto completo Microsoft 365 Personal per i più svariati motivi e utilizzi. Infatti, Microsoft 365 Personal per PC, Mac, tablet, smartphone, ora lo paghi solo 44,95 euro! Offre un abbonamento di 12 mesi. Lo sconto è del 15% grazie al Black Friday!

Pacchetto Microsoft 365 Personal: cosa contiene

Microsoft 365 Personal è un abbonamento personale annuale che include potenti app di produttività e sicurezza, funzioni premium, spazio di archiviazione cloud extra e sicurezza avanzata. L’abbonamento può essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente: PC/Mac, tablet e telefoni cellulari. 1 TB (1000 GB) di spazio di archiviazione cloud OneDrive con protezione ransomware per i vostri file e le vostre foto.

Applicazioni premium sempre aggiornate: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Microsoft Editor. Sicurezza avanzata di Microsoft Defender per dati e dispositivi. Videochiamate per tutto il giorno con Microsoft Teams. Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium. Per Windows, macOS, iOS e Android.

Microsoft 365 Personal per PC, Mac, tablet, smartphone, ora lo paghi solo 44,95 euro! Lo sconto è del 15% grazie al Black Friday!

