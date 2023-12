Pacchetto Office 2021 Home and Student in OFFERTA: a soli 91 euro avrai tutte le classiche applicazioni Office!

Il pacchetto Office 2021 Home and Student è completo di tutte le classiche applicazioni Office, sia per Pc che per Mac. Include applicazioni Office classiche: Word, Excel, PowerPoint. Oggi puoi farlo tuo con il 23% di sconto, quindi lo pagherai 91,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Pacchetto Office 2021 Home and Student: le caratteristiche

Il Pacchetto Office Home & Student ti aiuta a creare contenuti ed è progettato per le persone che desiderano strumenti di produttività per la casa o la scuola

Include applicazioni Office classiche: Word, Excel, PowerPoint, utilissimo quindi per tutte le attività. Solo per 1 dispositivo Windows o Mac.

Incluso nel prezzo anche il Supporto tecnico per 60 giorni senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che si ottiene 1 licenza d'uso per uso personale. Acquisto una tantum.

Il pacchetto Office 2021 Home and Student per Pc e Mac oggi puoi farlo tuo con il 23% di sconto, quindi lo pagherai 91,99 euro!

