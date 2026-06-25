Pagamenti con carta, se si spende meno di 30 € scattano gli sconti: l’ultima novità sul POS

L’intesa, firmata tra istituzioni e principali associazioni del settore, introduce una serie di condizioni agevolate sulle operazioni effettuate tramite POS, con particolare attenzione ai pagamenti di piccolo importo.
L’obiettivo è quello di rendere più sostenibile l’utilizzo delle carte per commercianti e professionisti, incentivando al tempo stesso la diffusione dei pagamenti elettronici.
Sconti sulle commissioni per i piccoli pagamenti
Il cuore della misura riguarda le transazioni di valore ridotto. Per i pagamenti fino a 30 euro effettuati con carte o bancomat, vengono introdotte condizioni economiche più favorevoli, con una riduzione delle commissioni applicate agli esercenti.
L’iniziativa si rivolge in particolare alle attività con un fatturato annuo contenuto, che potranno beneficiare di offerte dedicate per alleggerire i costi di gestione dei pagamenti digitali. In alcuni casi sono previste ulteriori agevolazioni anche per operazioni di importo ancora più basso.
Le misure sono pensate soprattutto per le imprese con ricavi fino a determinate soglie annuali. In particolare, la platea principale comprende attività con incassi fino a circa 400.000 euro, con ulteriori soluzioni per chi arriva a livelli più alti, fino a circa 750.000 euro di fatturato annuo.
L’accordo coinvolge le principali associazioni del settore bancario e commerciale, con l’obiettivo di garantire condizioni più uniformi e trasparenti per gli esercenti.
Un’intesa per spingere la digitalizzazione dei pagamenti
L’accordo nasce all’interno di un tavolo istituzionale dedicato alla modernizzazione dei sistemi di pagamento. La strategia punta a rafforzare l’utilizzo degli strumenti elettronici, migliorando allo stesso tempo la trasparenza dei costi e la concorrenza tra operatori.
Tra gli obiettivi principali figurano la maggiore diffusione dei pagamenti digitali, la semplificazione delle condizioni contrattuali e la riduzione delle commissioni sulle micro-transazioni.
Un altro elemento centrale della riforma riguarda la chiarezza delle informazioni. Gli operatori saranno infatti tenuti a presentare le proprie offerte secondo modelli standardizzati, in modo da rendere più semplice il confronto tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.
Le condizioni promozionali dovranno inoltre essere pubblicate e consultabili online, così da garantire maggiore trasparenza agli esercenti nella scelta del proprio servizio POS.
Per i negozianti, la novità si traduce in una possibile riduzione dei costi legati alle commissioni sui pagamenti elettronici, soprattutto per le transazioni di piccolo importo, sempre più frequenti nella quotidianità.
Per i clienti finali, invece, non sono previsti cambiamenti diretti, ma l’agevolazione potrebbe contribuire a una maggiore accettazione dei pagamenti con carta anche per importi minimi.
La nuova intesa sui pagamenti elettronici rappresenta un passo verso un sistema più efficiente e meno oneroso per gli esercenti. Con l’introduzione di sconti sulle commissioni per le transazioni sotto i 30 euro, il mercato dei POS si avvia verso una fase di maggiore equilibrio tra digitalizzazione, costi e accessibilità.