Pagamenti facili e sicuri dai 14 anni con Satispay per i minori

Satispay è una società italiana fondata nel 2013 a Torino che gestisce l’omonima app per i pagamenti digitali e l’invio di denaro online. Il successo è stato immediato, tanto da aver raggiunto un fatturato di oltre 10 milioni di euro nel solo 2022.

Tra le novità più interessanti dell’ultimo periodo vi è l’apertura di Satispay per i minori. Ora infatti l’app può essere usata anche a partire dai 14 anni, con la creazione dell’account che dovrà essere confermata dai genitori (a patto che siano già iscritti a Satispay). Il download dell’app è disponibile su Google Play Store (clicca qui) e su App Store (clicca qui).

Satispay per i minori: la paghetta diventa digitale

Grazie all’utilizzo di Satispay, d’ora in avanti la paghetta diventerà digitale. Il conto dei minori potrà infatti essere ricaricato dai familiari, che a loro volta avranno la libertà di impostare un budget ricorrente (a tutti gli effetti una paghetta online).

I ragazzi potranno usare il loro portafoglio digitale per compiere acquisti nei negozi fisici e quelli online che accettano Satispay, a patto che gli articoli rientrino nelle categorie autorizzate per gli under 18. In alternativa potranno scambiarsi soldi con i propri amici.

Per iniziare a usare Satispay, è sufficiente scaricare l’omonima app su smartphone Android (clicca qui) o su iPhone (clicca qui) e competare la registrazione di un nuovo account. I minori dovranno inserire il numero di telefono di un genitore o di un tutore legale, e quest’ultimo dovrà approvare l’iscrizione del profilo. Dopo l’approvazione si è liberi di usare Satispay fin da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.