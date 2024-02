PAGHI 1 prendi 2: Xiaomi 14+Watch 2 Pro, RISPARMIO di 200€, il prezzo è appena CROLLATO

Se cercavi uno smartphone a davvero pochissimo, ma allo stesso tempo di livello, ecco quello perfetto. Questo Xiaomi 14 + Watch 2 Pro sono perfetti per te. Pensa, che oggi te li porti a casa a solamente 1099,90€, invece di 733,66€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca!

Ora di cambiare il tuo vecchio smartphone? Pensa che oggi ti porti a casa questo Xiaomi 14 con un mega sconto del 15%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerlo al carrello, così al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Xiaomi 14 + Watch 2 Pro

Questo smartphone è uno dei best one su Amazon oggi, ma allo stesso tempo anche ad un prezzo super basso. Dal colore nero, che andrà bene per ogni tipo di mansione e attività.

Il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 ti offrirà le massime prestazioni rimanendo stabile, affidabile e utilizzando meno energia, sempre e ovunque.

L’ampio e cristallino display AMOLED da 6,36” ti offrirà immediatamente un’esperienza visiva più straordinaria durante la visione di film e giochi. Questo smartphone è dotato di batteria da 4610 mAh e Hyper Charge da 90 W, ti libera dall’ansia da batteria e ti supporta per tutta la tua giornata.

Lo smartphone con tripla fotocamera Leica da 50Mpx ti consente di offrire splendide immagini ad alta risoluzione in tutte le condizioni di illuminazione, con risultati spettacolari, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Puoi catturare i grandi momenti della tua vita.

Un prezzo davvero ridicolo. Quindi, non ti resta che correre su Amazon, per godere subito di questo affare shock del momento. Sono ancora pochissimi i pezzi che restano, corri subito e portalo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.