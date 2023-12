Paghi una volta, hai il cloud per sempre: sconto del 65% sui piani pCloud

pCloud, tra i principali servizi di cloud storage, offre un’opportunità imperdibile: uno sconto del 65% sui piani a vita da 500 GB e 2TB di spazio cloud. Approfittare di questa promozione significa accedere a uno spazio di archiviazione sicuro e senza abbonamenti, ma anche ottenere un set completo di funzionalità avanzate.

Tutte le funzionalità avanzate di pCloud

Come anticipato, sono due i piani a vita a cui pCloud ha applicato uno sconto del 65%: Premium da 500 GB a 199 euro e Premium Plus da 2 TB a 399 euro. Entrambi offrono pagamento unico, garantendo un risparmio significativo sul lungo periodo.

Ma non è solo una questione di spazio – pCloud si distingue anche per le sue funzionalità avanzate. Tutti i piani includono caratteristiche essenziali come condivisione di link e richieste di file, dettagliate statistiche per i tuoi link e la possibilità di eseguire il branding dei tuoi link condivisi.

Tutti i file sono inoltre protetti da crittografia TLS/SSL e crittografia 256-bit AES. In più, ogni file è replicato su server differenti, assicurando la massima protezione. Altre funzionalità interessanti sono il caricamento automatico del rullino fotografico, l’estensione HDD attraverso pCloud Drive e la sincronizzazione automatica attraverso molteplici dispositivi.

pCloud rende l’esperienza multimediale unica con un video player incorporato, streaming video, un audio player con playlist, e la gestione di file con dimensioni e velocità illimitate. Inoltre, la funzionalità di backup da servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos semplificano la gestione dei tuoi dati online.

Per garantire la tua tranquillità, pCloud offre una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati. Inoltre, il pagamento criptato con un grado di sicurezza di 256-bit SSL assicura transazioni sicure e protette. In conclusione, pCloud offre uno spazio sicuro, funzionalità avanzate e una promozione esclusiva del 65% di sconto sui piani a vita da 500 GB e 2 TB.

