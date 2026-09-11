Paghiamo Amazon eppure non usiamo questa funzione che ci fa risparmiare tantissimi soldi

Amazon Prime include una funzione che molti abbonati ignorano e che, in alcuni casi, può evitare di pagare un servizio televisivo separato ogni mese.

È già integrata dentro Prime Video e non richiede necessariamente l’attivazione di pacchetti aggiuntivi, ma resta poco visibile per chi utilizza la piattaforma soprattutto per film e serie. Basta sapere dove cercare per scoprire un modo diverso di sfruttare un abbonamento che si sta già pagando.

Dove trovare i canali live nell’app Prime Video e su Fire TV Stick

La funzione non è nascosta, ma bisogna sapere dove guardare. I canali live di Amazon Prime sono nella sezione “Live” dell’app Prime Video, accessibile da browser, smart TV, smartphone, tablet e, soprattutto, da Fire TV Stick. Chi usa il dispositivo Amazon la trova nella barra in alto del menu, vicino alle aree dedicate a film e serie.

A volte, prima del primo uso, può comparire una breve attivazione di Live TV. Non costa nulla in più. Serve però un abbonamento Prime attivo, che in Germania costa 8,99 euro al mese oppure 89 euro l’anno, secondo le condizioni indicate da Amazon. Ed è qui il punto: tanti utenti pagano già Prime per consegne, streaming e altri servizi, ma non sanno che nello stesso pacchetto c’è anche una piccola alternativa al cavo tradizionale.

I canali inclusi senza costi extra: pubblici in HD, FAST channel e Champions League

La parte più interessante dell’offerta gratuita riguarda i canali pubblici tedeschi in HD. Nell’app si trovano, tra gli altri, Das Erste HD, ZDF HD, 3sat HD, Arte HD, Phoenix HD, KiKA HD, Tagesschau 24, ZDFneo, ZDFinfo e diversi canali regionali come BR, MDR, NDR, RBB, SWR, WDR e HR.

Per il WDR, ad esempio, compaiono anche versioni locali come WDR Köln, WDR Aachen o WDR Bielefeld. La qualità indicata è in HD, di solito 720p o 1080p, con una guida TV già integrata.

Amazon aveva lanciato anche un suo canale lineare, Prime Live TV, nell’aprile 2025, pensato come vetrina per i contenuti Prime Video, ma il canale è stato chiuso il 1° agosto 2026. Restano disponibili i contenuti on demand e, secondo quanto riportato da Giga, anche circa 500 FAST channel, cioè canali gratuiti sostenuti dalla pubblicità. In più, per gli abbonati Prime in Germania, c’è un match di Champions League il martedì per ogni giornata di gara, senza costi extra rispetto all’abbonamento.

Il limite decisivo: RTL, ProSieben, Sat.1 e le alternative a pagamento

Il risparmio esiste, ma non copre tutto. RTL, ProSieben, Sat.1, VOX e altri grandi canali privati non fanno parte del pacchetto standard di Amazon Prime Video. Chi vuole guardarli deve usare servizi separati oppure offerte a pagamento.

Alcuni canali pay, come ProSieben FUN, RTL Living o Sat.1 Emotions, si possono aggiungere tramite Amazon Channels, ma sono abbonamenti extra. Per chi cerca qualcosa di più vicino alla vecchia TV via cavo, con canali pubblici e privati nella stessa schermata, ci sono piattaforme come waipu.tv, Zattoo o MagentaTV, che offrono anche zapping, registrazione cloud e pacchetti aggiuntivi.

Esistono poi app gratuite o in parte gratuite: Joyn permette di vedere diversi canali ProSiebenSat.1 e pubblici, ma con pubblicità e, per i privati, spesso solo in SD; per i canali del gruppo RTL serve invece RTL+ Premium. Per chi guarda soprattutto ARD, ZDF e canali regionali, però, la funzione live già inclusa in Prime può bastare. E può evitare un abbonamento in più.