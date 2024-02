Pan di Stelle col Peluche Valentino dal film Disney Wish: offerta REGALO 14€ (-57%)

“Crema spalmabile alle nocciole e cacao con granella di biscotto”. Basterebbe questa descrizione per dare già un’idea della bontà dei biscotti Pan di Stelle a coloro che non lei hanno mai assaggiati. Questi eccellenti dolcetti sono tra l’altro proposti in una bella confezione regalo su Amazon. Con appena 14€, quindi col 57% di sconto rispetto al prezzo di listino e le spese di spedizione gratis, la prendi e la porti a casa tua.

Pan di Stelle Gift Box con Peluche dal Film Disney “Wish”

Come accennato prima, si tratta di un’idea regalo molto carina per essere vicina a chi ami nei momenti “più magici, e risvegliare insieme felici ricordi”, come recita il famoso slogan della pubblicità dei Pan di Stelle.

La Gift Box contiene: il dolcissimo Peluche della capretta Valentino, una scatola ben realizzata e dal tono magico, complice le belle illustrazioni natalizie con Babbo Natale, due bambini e la renna Cometa, da conservare e riutilizzare per custodire ciò che ami e un Sacchetto di Biscotti Pan di Stelle da 390g.

Cosa aspetti? Fai tua questa bella confezione regalo su Amazon, magari da donare alla persona amata come un dolce pensiero.

