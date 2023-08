Pannelli Fonoassorbenti per ZERO lamentele dai vicini: 12 pezzi, prezzo TOP

Hai bisogno di un ambiente tranquillo e silenzioso per registrare la tua musica o produrre il tuo podcast? Il Set 12 Pannelli Fonoassorbenti di Soundsbay è di sicuro quello che ti serve per un ambiente a prova di rumore. Non solo sono comodi e semplici da installare ma con una spesa minima puoi rendere la stanza soundproof così anche i vicini non si disperano.

Acquistali adesso su Amazon a soli 26,47€.

L’insonorizzazione perfetta per tutti con i pannelli Fonoassorbenti di Soundsbay

Che tu sia un podcaster, streamer o semplicemente lavori da casa, ti è sicuramente capitato di dover fare i conti con i rumori esterni che il microfono capta. Oppure ritrovarti a interrompere i tuoi piani in determinati orari per non disturbare i vicini. Da oggi però tutti questi problemi sono ormai un lontano ricordo con il Set 12 Pannelli Fonoassorbenti di Soundsbay.

Realizzati con materiali di alta qualità, questi panelli sono progettati per assorbire e ridurre il rumore di sottofondo. Ma non finisce qui hanno anche una funzione di riduzione delle onde sonore. Questo significa che, oltre ad assorbire il rumore, riducono l’eco e migliorano la qualità del suono.

La sicurezza è sempre al primo posto, infatti la spugna contiene materiali ritardanti per le fiamme, rendendo così ancora più sicura la tua postazione. Sono super facili e veloci da installare, puoi attaccarli ai muri come più preferisci: chiodi, colla o biadesivo. Poiché ti arrivano con un imballo sottovuoto, viene consigliato il lavaggio per ridare la giusta forma ad ogni pannello.

