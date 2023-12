Pannello riscaldante a infrarossi 3 in 1 a forma di QUADRO: design e calore senza sprechi (-17%)

La tecnologia si fonde con l’efficienza energetica nella stufa elettrica a basso consumo di Klarstein. Questo termoconvettore a parete da 500W offre infatti un’esperienza di riscaldamento avanzata, combinando funzionalità intelligenti e design sofisticato.

La tecnologia infrarossa, infatti, ti offre un riscaldamento rapido e uniforme che permette di sfruttare al massimo il calore, diffondendolo in modo efficace nella stanza. Un gioiello di tecnologia e stile, dunque, che oggi puoi far tuo spendendo una miseria, ovvero appena 175€ grazie al doppio sconto del 12% più un ulteriore col coupon del 5%. Le spedizioni sono gratis.

Efficienza energetica, funzionalità e tanto stile nel design

Come accennato prima, la stufa elettrica Klarstein è progettata con un basso consumo energetico, garantendo calore senza sprechi. Questa attenzione all’efficienza è ideale per chi cerca una soluzione sostenibile e a risparmio energetico. Oltre a funzionare come stufa elettrica, questo dispositivo intelligente è dotato di una lampada riscaldante che aggiunge un tocco di atmosfera calda e accogliente all’ambiente.

La vera innovazione sta però nella connettività WiFi, che consente di controllare la stufa tramite un’app dedicata. Da qualsiasi luogo, puoi regolare la temperatura, programmare il riscaldamento e monitorare il consumo energetico con un tocco sul tuo smartphone. Dulcis in fundo, la stufa è dotata di protezione IP44, garantendo resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Questa caratteristica la rende adatta anche per l’utilizzo in ambienti come il bagno.

La stufa non solo fornisce calore, ma diventa anche un elemento decorativo che si integra con lo stile della tua casa, visto che il pannello è decorato in maniera tale da sembrare un quadro moderno. Infine, òa sua installazione è semplice e intuitiva: può essere infatti montata a parete con facilità, occupando uno spazio minimo e offrendo massima comodità.

In conclusione, dunque, questa stufa elettrica intelligente rappresenta un passo avanti nell’evoluzione del riscaldamento domestico. Unendo l’efficienza energetica, la tecnologia infrarossa, la connettività WiFi e un design elegante, soddisfa le esigenze degli utenti moderni alla ricerca di soluzioni smart per il comfort domestico. Corri su Amazon, dunque, e fallo tuo soli 175€ grazie al doppio sconto del 12% più un ulteriore col coupon del 5%. Le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.