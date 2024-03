Panni LAVAPAVIMENTI Swiffer: la confezione da 72 a SOLI 18 EURO su Amazon

Per avere pavimenti sempre brillanti ed igienizzati, approfitta subito della maxi promozione lanciata da Amazon! Oggi la confezione da 72 Panni Umidi Swiffer Lavapavimenti Wet è disponibile a soli 18 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, puoi ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfittane subito per fare scorta di Panni Swiffer!

Panni Umidi Swiffer Lavapavimenti Wet: modalità di utilizzo

Chi dice che Swiffer serve solo per spolverare? Questi Panni lavapavimenti ad alto potere detergentesono in grado di rimuovere lo sporco dalle superfici e intrappolarlo.

Puoi tenere i pavimenti sempre puliti e profumati con una soluzione di pulizia unica, in grado di rimuovere le macchie difficili e lo sporco dalle superfici, intrappolandoli all’interno del panno e rendendo più semplice la pulizia di piastrelle e linoleum.

Per rimuovere le macchie più ostinate, basta capovolgere la testa della scopa e passare sulla macchia con l’apposita striscia verde. Grazie allo spessore ridotto della scopa, riuscirai a raggiungere gli angoli più difficili, dove non arriveresti mai con altri prodotti per la pulizia dei pavimenti, ad esempio sotto il divano, il letto, il frigorifero, la lavastovigli e così via.

Lo Swiffer Lavapavimenti ha 2 funzionalità in 1: usalo con un panno asciutto per catturare la polvere e uno umido per lavare i pavimenti. Può essere utilizzato tranquillamente anche su pavimenti in legno, mentre bisogna evitarne l’uso sui pavimenti non finiti, oleati, assi di legno incerate, piastrelle non sigillate o moquette.

Oggi la confezione da 72 Panni Umidi Swiffer Lavapavimenti Wet è disponibile a soli 18 euro con un mega sconto del 27%. Cogli l’occasione al volo per fare scorta di Panni Swiffer!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.