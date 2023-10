Le pantofole Adidas Adilette Shower finalmente in OFFERTA!

Adidas è un marchio tedesco che non ha bisogno di presentazioni. Reso celebre dai tanti campioni dello sport che, a turno, l’hanno sponsorizzato. Così come dalle squadre che hanno indossato divise col suo inconfondibile brand ben in vista. Dal simbolo molto semplice, ma efficace: bande nere e bianche che si alternano e il nome. Bene, grazie a questo sconto del 30% potrai anche tu indossare una accessorio firmato Adidas che darà un tocco diverso ai tuoi piedi pagando solo 19,60 euro! Così potrai vantarti con i compagni di squadra nello spogliatoio o che potrai usare a casa grazie alla sua morbidezza. Parliamo delle pantofole Adidas Adilette Shower, unisex, apprezzatissime su Amazon tanto da meritarsi una media voto di 4,7 su oltre 8mila recensioni!

Adidas Adilette Shower: stile e comodità

Le pantofole Adidas Adilette Shower sono un pezzo da Museo per la casa tedesca. Infatti, parliamo di un modello presentato per la prima volta nel 1972 e sono presto diventate le ciabatte più popolari di sempre. Ideato per lo sport e il tempo libero, il design leggero è caratterizzato da una fascia morbida e resistente e da una soletta anatomica per il massimo comfort. A cosa è dovuto il loro successo così immediato e duraturo oltre un mezzo secolo? Per esempio, la Tomaia testurizzata monofascia in materiale sintetico robusto ad asciugatura rapida, la comoda fodera in tessuto, il plantare sagomato per un comfort costante, la suola con scanalature per un grip superiore.

Il colore è quello ufficiale del bran, in bianco e nero, ma sul mercato sono stati realizzati tanti colori per tutti i gusti! Inoltre, puoi anche partecipare a una bella iniziativa social di Adidas: condividi una foto dei prodotti acquistati e preferiti per apparire nella sua galleria ufficiale, ricordandoti di taggare l’immagine con la dicitura @adidas. Mostra i tuoi piedi con queste Adidas Adilette Shower!

Oggi paghi le pantofole unisex Adidas Adilette Shower solo 19,69 euro! Ma ti conviene fare presto: stanno andando via come il pane!

