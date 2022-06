Paper Mario: The Origami King a piccolo prezzo, tuo con 46€

Se la tua Nintendo Switch ha bisogno di un nuovo titolo su cui sbizzarrirsi, portati avanti e acquista Paper Mario: The Origami King, un giochi tutto da scoprire e che amerai dal primo momento.

Perfetto per tutta la famiglia. è un po’ diverso dai soliti Super Mario grazie alla sua grafica, ma credimi, diventerà uno dei tuoi preferiti. Ora in promozione su Amazon, te lo porti a casa con soli 46€ e non ci pensi più.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Paper Mario: The Origami King è il gioco da avere su Nintendo Switch questa estate

Lo vedi già da te che è un Super Mario differente dal solito. Infatti, come ti suggerisce il nome, è tutto creato in stile carta come se i personaggi e i mondi fossero davvero fatti di origami.

In questa avventura sei chiamato ad unire le tue forze con Olivia, un nuovo personaggio, esplorando tutti i luoghi più vasti e segreti si questo universo fatto di carta.

È una cartastrofe! L’infido Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta e l’ha sigillato con dei nastri magici. Ma niente paura! Il nostro baffuto eroe Mario e la sua nuova amica Olivia sono pronti a entrare in azione! da Nintendo.it

Grazie a poteri speciali potrai allungare le tue braccia come molle e sfruttare tante chicche per sconfiggere i cattivi.

Cosa stai aspettando? Aggiungi Paper Mario: The Origami King alla tua collezione di giochi per Nintendo Switch proprio ora, lo porti a casa con soli 46€ se completi l’acquisto su Amazon al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.