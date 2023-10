Parametri sotto controllo con GALAXY WATCH5 in offerta

Possiamo dire senz’ombra di dubbio che gli smartwatch rappresentano ad oggi uno dei device più innovativi e utili nella vita quotidiana, dal momento che ci permettono di guardare agilmente le nostre notifiche e controllare i nostri parametri vitali quando ci stiamo allenando fuori casa, nel bel mezzo di un’intensa sessione di jogging. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il Galaxy Watch5 Pro in offerta all’incredibile prezzo di soli 275 euro, con un buonissimo sconto pari al 45% dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia coreana.

Galaxy Watch5 Pro: allenamenti al top

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio maggiormente apprezzate è quella del Route Workout, che ti permette di impostare in maniera facile e intuitiva i percorsi di workout direttamente dal tuo smartphone, così da sincronizzarli in men che non si dica. Con la funzione Track Back, poi, ritornare al punto di partenza sarà davvero semplicissimo e alla portata di tutti: questa tecnologia ritorna davvero utilissima soprattutto se ci si addentra all’interno di boschi, in cui orientarsi non è sempre facile e alla portata di tutti. Lo smartwatch in questo caso ti invierà delle notifiche tramite comandi vocali e feedback tattili, per guidarti passo passo fino al punto di partenza.

Eccezionale poi l’autonomia, che ti permette di coprire interamente una giornata senza doverlo necessariamente ricaricare con powerbank o altri accessori simili. Lo smartwatch poi è davvero resistente, grazie soprattutto alla presenza del display in cristallo di zaffiro che permette di resistere senza problemi ad urti di ogni tipo. Con Galaxy Watch5 Pro ogni tuo parametro vitale è sotto controllo: puoi monitorare la tua frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare, oltre che le pressioni sanguigne insolite grazie al sensore bioattivo presente nella parte posteriore.

In definitiva, a poco più di 270 euro hai la possibilità di assicurarti finalmente uno dei migliori smartwatch attualmente in commercio, che ti permette di tenere monitorato ogni parametro vitale, oltre ad essere un fedele compagno di allenamenti fuori casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Galaxy Watch 5 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

