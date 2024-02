Parcheggia sicuro con questo sistema radar di retromarcia per auto: costa appena 23€

Il sistema radar di retromarcia per auto di GoolRC è un dispositivo che offre un’aiuto prezioso per il parcheggio sicuro e senza intoppi. Questo sistema è dotato di 8 sensori di parcheggio che rilevano la distanza tra il veicolo e gli ostacoli circostanti, fornendo informazioni chiare al conducente attraverso un display LCD e un cicalino di allarme acustico.

Questo sistema è dotato di 8 sensori che sono installati strategicamente sulla parte posteriore del veicolo. Questi rilevano gli ostacoli dietro il veicolo e forniscono informazioni sulla distanza tra l’auto e altri elementi come muri, macchine e altro. Solo oggi costa 23€ grazie al coupon sconto automatico del 48%. Un prezzo folle, un’occasione unica.

Sistema radar di retromarcia per auto con display LCD

Il display LCD montato all’interno dell’auto mostra chiaramente la distanza tra il veicolo e gli ostacoli. Questo display fornisce al conducente una rappresentazione visiva della posizione degli ostacoli, il che facilita notevolmente le manovre di parcheggio. Oltre al display visuale, il sistema dispone di un cicalino di allarme acustico che emette segnali sonori crescenti man mano che ci si avvicina agli ostacoli. È una soluzione pratica per chiunque desideri parcheggiare con maggiore sicurezza ed evitare danni al veicolo.

Questo avviso sonoro permette al conducente di reagire tempestivamente e con sicurezza. Grazie a questo sistema radar, i conducenti possono parcheggiare in modo più sicuro ed evitare danni al proprio veicolo o ad altri oggetti. È particolarmente utile in situazioni in cui il parcheggio è stretto o ci sono ostacoli nascosti. Il sistema è progettato per essere discreto ed elegante, in modo da integrarsi bene con l’aspetto generale del veicolo senza disturbare l’estetica.

L’installazione del sistema radar di retromarcia di GoolRC può essere effettuata da un professionista dell’automobile o da un appassionato di bricolage esperto. Il kit di montaggio e le istruzioni sono solitamente inclusi e facili da seguire.

In sintesi, il GoolRC Sistema Radar di Retromarcia per Auto è un dispositivo utile per migliorare la sicurezza durante le manovre di parcheggio. Con 8 sensori di parcheggio, un display LCD della distanza e un cicalino di allarme acustico, offre una serie di strumenti per aiutare il conducente a evitare collisioni durante il parcheggio. Il prezzo è di soli 23€ grazie allo sconto col coupon del 48% e le spedizioni gratuite via Prime.

