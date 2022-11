Partecipa agli Hyper Games e vinci un buono Amazon

Vincere buoni regalo Amazon mentre affronti le spese quotidiane? Grazie alla nuova promozione Hype è possibile: fino al 30 novembre è possibile partecipare agli Hyper Games, una sorta di “competizione” aperta a tutti i titolari di un conto Hype, che mette in palio buoni regalo Amazon da spendere per i propri sfizi.

Hyper Games, ecco come funzionano

Partecipare all’iniziativa è semplicissimo. Innanzitutto è necessario essere titolari di un conto Hype: puoi inviare la tua richiesta a questo link per il piano gratuito. Le operazioni sono al 100% online, perciò non dovrai preoccuparti di avere a che fare con troppa burocrazia. Una volta approvato, il conto sarà immediatamente attivo e ti verrà fornita anche una carta di debito Mastercard digitale. Per gli acquisti fisici, dovrai richiederne la spedizione a casa, aggiungendo un piccolo contributo.

Ora che sei il titolare di un conto Hype, tutto ciò che dovrai fare per partecipare agli Hyper Games e tentare la fortuna è semplicemente effettuare un acquisto, con una transazione uguale o superiore a 5 euro. Naturalmente sarà necessario utilizzare la propria carta Hype, ed è valido sia presso negozi ed esercenti fisici che online. Più spendi, più scali la classifica mensile e superi altri hypers come te. Il premio? Buoni regalo Amazon da 25 a 100 euro.

Il concorso è valido fino al 30 novembre. Una volta terminato, tutti i partecipanti al contest che soddisferanno le condizioni del regolamento, potranno essere estratti per vincere un week-end all inclusive a scelta tra:

Gita in barca alle Isole Pontine per 4 persone, soggiorno di 2 notti in barca a vela con skipper dedicato, prima colazione, welcome drink e aperitivo al tramonto, stelle con menu a base di pesce servito a bordo e snorkeling alla scoperta dei fondali;

per 4 persone, soggiorno di 2 notti in barca a vela con skipper dedicato, prima colazione, welcome drink e aperitivo al tramonto, stelle con menu a base di pesce servito a bordo e snorkeling alla scoperta dei fondali; Escursioni tra le montagne della Valle d’Aosta per 2 persone, con viaggio A/R in treno o aereo per Torino e trasporto privato all’hotel 4 stelle con colazione tra i sapori regionali, cena con menu regionale e drink ed esclusive attività organizzate in base alla stagionalità del soggiorno.

Gli Hyper Games termineranno il prossimo 30 novembre: affrettati per avere l’opportunità di vincere buoni Amazon oppure un fine settimana completamente spesato. Puoi aprire un conto Hype gratuitamente a questo link: sono tantissimi i vantaggi offerti, dal cashback all’analisi spese, box salvadanaio, investimenti a partire da 1 euro e prestiti fino a 25 mila euro.

