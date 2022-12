Parti più tranquillo per le vacanze con questo avviatore di emergenza (codice sconto 30€)

Le vacanze di fine anno sono un appuntamento fisso per milioni di italiani. Per quest’anno in tanti hanno scelto di spostarsi con i propri mezzi, preferendo un viaggio on the road al classico volo aereo o ai trasferimenti con i bus turistici. Va bene, va benissimo, ma prima di affrontare un viaggio di questo tipo è bene controllare di avere tutto l’occorrente, incluso un avviatore di emergenza nel caso la batteria della propria auto non faccia i capricci proprio quando si è lontano da casa.

In queste ore su Amazon l’avviatore professionale del marchio TISHOW è in offerta a soli 39,99 euro, usando il codice sconto 2P73CC4J del valore di 30 euro. L’uso del codice è molto semplice: collegati alla pagina del prodotto, dopodiché premi sul tasto Aggiungi al carrello. Al momento del pagamento, dove ti viene chiesto se hai un codice sconto da usare, inserisci il codice 2P73CC4J. Al check-out il sistema ti confermerà lo sconto di 30 euro rispetto a un prezzo di listino di 69,99 euro.

Avviatore di emergenza TISHOW a metà prezzo con questo codice sconto di Amazon

L’avviatore TISHOW ha una corrente massima di 1000A e una capacità pari a 12.8000 mAh. Lo puoi usare per avviare in pochi secondi la tua auto nel caso la batteria non dia più segni di viti, ma va bene anche per moto e camion.

Inoltre è dotato di due porte USB e una porta Type-C, quindi volendo lo puoi usare per ricaricare velocemente, tablet, smartphone, auricolari Bluetooth e tutto ciò che ti viene in mente.

Il codice Amazon che ti fa risparmiare 30 euro sul prezzo di listino sta per terminare. Affrettati prima che scada e il prezzo torni a 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.