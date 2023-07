PARTI tranquillo per le vacanze: col timer d'irrigazione intelligente le tue piante sono al sicuro

Il Timer Irrigazione targato SOGUYI è un dispositivo versatile progettato per semplificare l’irrigazione del tuo giardino. Con funzionalità avanzate e un’interfaccia facile da usare, questo timer ti consente di programmare l’irrigazione in modo preciso e personalizzato, garantendo che le tue piante ricevano la giusta quantità d’acqua al momento opportuno. Il dispositivo, infatti, ti offre la possibilità di creare fino a 3 programmi di irrigazione separati, consentendoti di personalizzare le impostazioni in base alle esigenze specifiche delle diverse aree del tuo giardino. Il tutto con la misera cifra di 28€ grazie ad Amazon, che te lo spedisce anche a casa gratis.

Timer per l’irrigazione intelligente del tuo giardino

Puoi impostare l’ora di inizio e di fine dell’irrigazione, così come la frequenza e la durata dell’irrigazione. Questa flessibilità ti consente di adattare il programma alle esigenze delle diverse piante, assicurando che ricevano la quantità d’acqua adeguata. Con la sua programmazione personalizzata, il sensore ritardo pioggia, l’ampio display LCD e la facilità d’uso, questo timer ti aiuta a garantire che le tue piante ricevano la giusta quantità d’acqua al momento opportuno, risparmiando acqua e mantenendo il tuo giardino in salute.

Il timer di irrigazione SOGUYI è dotato di un sensore ritardo pioggia che ti consente di evitare l’irrigazione in caso di pioggia. Il sensore rileva l’umidità del terreno e, se il livello di umidità è sufficiente, interrompe automaticamente l’irrigazione programmata. Questo ti aiuta a risparmiare acqua e a evitare sprechi, assicurando che il tuo giardino riceva l’acqua necessaria solo quando serve.

Il dispositivo ha un ampio display LCD che mostra chiaramente le impostazioni e le informazioni relative all’irrigazione. La sua interfaccia intuitiva ti permette di programmare facilmente il timer senza complicazioni. Inoltre, il timer è alimentato da batterie, eliminando la necessità di collegamenti elettrici complicati.

Il timer di irrigazione SOGUYI offre una combinazione di convenienza e affidabilità. La sua costruzione resistente alle intemperie garantisce che possa resistere agli agenti atmosferici, consentendoti di utilizzarlo all’aperto senza preoccupazioni. Inoltre, la durata delle batterie a lunga durata assicura che il timer funzioni in modo affidabile per lunghi periodi senza bisogno di sostituzioni frequenti delle batterie. Il tutto con la misera cifra di 28€ grazie ad Amazon, che te lo spedisce anche a casa gratis.

