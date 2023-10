Partite al top con CUFFIE TRUST GAMING in offerta

Nel corso degli ultimi anni ha preso sempre più piede il multiplayer online, soprattutto per gli sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty, Battlefield e tanti altri ancora. In questi casi avere un buon paio di cuffie è una condizione estremamente necessaria per portarsi a casa, permettendoci di comunicare efficacemente con i nostri compagni di squadra. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti le cuffie Trust Gaming GXT 488 in offerta al prezzo di stracciato di soli 29 euro, con un ottimo sconto del 40% rispetto al prezzo originario di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Cuffie Trust Gaming: la vittoria è assicurata

Partiamo col dire che queste cuffie sono compatibili con tutte le ultime console di Sony, vale a dire rispettivamente PlayStation 4 e PlayStation 5. Grazie al driver da 50 millimetri esse sono in grado di assicurarti un suono chiaro e nitido, che ti coinvolgerà ancor di più all’interno della tua esperienza con il videogioco del momento.

Il comfort è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di queste cuffie wireless: la comodità viene infatti assicurata grazie alla presenza dei cuscinetti over-ear, grazie ai quali ti sembrerà quasi di non indossarle. Esse possono inoltre piegarsi senza problemi, così da essere trasportate e inserite anche all’interno del tuo zainetto o della tua valigia, soprattutto quando sei in viaggio.

Esse sono dotate inoltre del sistema plug & play, che permette di utilizzarle senza problemi sin da subito: basta infatti collegare con l’apposito cavo al tuo controller wireless, che sia il Dualshock 4 di PlayStation 4 o il Dualsense di PlayStation 5, per iniziare immediatamente a giocare.

Molto apprezzata soprattutto la presenza del microfono, che permette di farti comunicare in maniera chiara e intuitiva con i tuoi compagni di squadra all’interno di tutti i videogiochi in multiplayer online, così da portare facilmente la vittoria a casa.

In definitiva, a nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie con le quali potrai immergerti nel bel mezzo dell’azione, riuscendo a comunicare efficacemente con i tuoi compagni di squadra grazie alla presenza del microfono integrato: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Trust Gaming GXT 488 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

