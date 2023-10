Partite al top con MOUSE LOGITECH G502 in offerta

Dopo anni difficili dovuti alla pandemia e al costo sempre più crescente della componentistica per PC, finalmente i prezzi sono tornati praticamente alla portata di tutti. Quando pensiamo ad assemblare un nuovo PC completamente ex novo, uno dei componenti a cui pensiamo per primo è senz’ombra di dubbio il mouse, che deve garantire delle ottime prestazioni soprattutto se utilizzato in ambito gaming, all’interno delle partite in multiplayer online, dove i tempi di risposta ridotti al minimo sono davvero fondamentali per portare la vittoria a casa. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il mouse Logitech G305 in offerta all’incredibile prezzo di soli 42 euro, con un ottimo sconto del 54% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Mouse Logitech G502: l’accessorio vincente per il gaming

Tra i punti di forza alla base di questo mouse troviamo sicuramente il sensore ottico Gaming Hero, che ti garantisce una precisione mai vista prima d’ora su un accessorio del genere, che può arrivare fino a 25600 DPI, riuscendo a rilevare perfino movimenti con grandezze inferiori al micrometro. In corrispondenza del mouse sono presenti ben 11 pulsanti che possono essere programmati completamente in base alle tue esigenze del momento. Molto apprezzata in questo caso anche la rotella di scorrimento ultraveloce, grazie alla quale avrai il pieno controllo della situazione.

Non da meno la tecnologia LIGHTSYNC, grazie alla quale il tuo mouse diventerà completamente illuminato: anche in questo caso l’illuminazione RGB può essere completamente personalizzata in base ai tuoi gusti. La migliore chicca è però rappresentata dal sistema di regolazione del peso: hai infatti la possibilità di aggiungere fino a cinque pesi, arrivando un totale di 3.6 grammi extra, in modo da avere il perfetto bilanciamento per le tue partite in multiplayer online.

Insomma a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa un mouse pienissimo di interessanti funzionalità, soprattutto se sei un videogiocatore e lo usi per essere competitivo nelle tue partite in multiplayer online: questo è solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech G502 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

