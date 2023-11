Partite online con CUFFIE TURTLE BEACH in offerta

Spesso e volentieri, soprattutto se giochiamo in multiplayer online con altre persone, sentiamo la necessità di avere a disposizione delle cuffie che siano sufficientemente funzionali da permetterci di comunicare in maniera efficace con i nostri compagni di squadra e portare così la vittoria a casa. Ecco dunque che Amazon ha ben deciso di proporti le cuffie Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 59 euro, con un ottimo sconto del 14% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Cuffie Turtle Beach: perfette per il gaming

Partiamo innanzitutto col dire che si tratta di cuffie wireless compatibili con entrambe le console di Sony attualmente in circolazione, rispettivamente PlayStation 4 e PlayStation 5, garantendoti delle prestazioni davvero eccezionali nel corso delle tue partite online, grazie ad un audio decisamente migliorato rispetto alla precedente generazione di cuffie. Oltre a questo un’altra differenza lampante con la prima generazione di cuffie consiste nella presenza di giunture rinforzate e dei cuscinetti riprogettati completamente ex novo, che garantiscono una comodità davvero senza eguali.

Grazie ai cuscinetti in schiuma doppia e al sistema ProSpecs, anche chi porta gli occhiali potrà indossarle comodamente, come se nulla fosse, riuscendo ad alleviare la pressione sulla testa.

Molto apprezzata ovviamente è la presenza del microfono flip-to-mute di seconda generazione, che è di gran lunga più grande e con una maggior sensibilità rispetto al precedente modello. Questo permette dunque di migliorare sensibilmente la chat vocale, riuscendo così ad instaurare delle comunicazioni efficaci con i tuoi compagni di squadra, in modo da portare la vittoria a casa in modo semplice e veloce. Il microfono in particolare è estraibile, e può essere mutato integrandolo semplicemente all’interno del design delle cuffie, con una modalità davvero intuitiva e alla portata di tutti.

All’interno della confezione trovi anche un pratico cavo di ricarica USB, con il quale potrai ricaricare le tue cuffie dopo ore e ore di utilizzo continuo.

In definitiva, a nemmeno 60 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie davvero eccellenti per il gaming, con un microfono integrato che ti permetterà di comunicare rapidamente con i tuoi compagni di squadra: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

