Partono le offerte di Natale di NordVPN: bastano 3,79€ per la VPN

Sono disponibili per tutti i nuovi utenti le offerte di Natale di NordVPN. Il servizio, infatti, è accessibile al prezzo scontato di 3,79 euro al mese. Per accedere alla promozione è sufficiente puntare sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato.

Da notare, inoltre, che NordVPN è disponibile anche con l’abbonamento Completo, che aggiunge alla VPN anche il password manager multi-piattaforma oltre a 1 TB in cloud. In questo caso, il costo del servizio è di 5,79 euro al mese.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN a prezzo scontato con le offerte di Natale

NordVPN è, da tempo, una delle migliori VPN sul mercato, garantendo una connessione illimitata, sicura e senza alcun tracciamento, grazie a una politica no log. Il servizio, inoltre, mette a disposizione dei suoi utenti anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo.

Grazie a questo network, quindi, è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP, spostandolo in un altro Paese e aggirando eventuali censure e blocchi geografici all’accesso a un servizio online. La rete VPN è, inoltre, accessibile da tutti i principali sistemi operativi, grazie alle app dedicate del servizio.

Con l’offerta di Natale, inoltre, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 3,79 euro al mese. Puntando sul piano Completo, invece, il costo sale a 5,79 euro al mese ma sono inclusi anche il password manager e 1 TB in cloud. L’offerta è legata all’attivazione dell’abbonamento biennale con 3 mesi extra per un totale di 27 mesi.

Le proposte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre che una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.