Passa a WiFi 6 e POMPA il segnale: con questo adattatore il WiFi del tuo PC vola

Tenda U18a è un adattatore USB Dual-Band dotato di due antenne esterne da 5dBi ad alto guadagno. Due gli elementi chiave che fanno di questo device una bomba: il supporto per lo standard Wi-Fi 6 e l’interfaccia USB 3.0. Se sei dunque alla ricerca di un dispositivo che amplifichi sul serio il segnale del tuo WiFi approfitta dello sconto del 18% e compralo su Amazon a soli 32€ con le spedizioni gratuite di Prime. Vedrai, non te ne pentirai.

Adattatore WiFi 6 Tenda U18a e la tua connessione vola

Il dispositivo, come accennato prima, si fa forte di ben due antenne da 5dBi esterne, che insieme all’USB 3.0 consentono di fatto lo streaming fluido e senza interruzioni di video ad alta risoluzione, e una trasmissione più veloce dei dati fino a 10 volte superiore rispetto allo standard USB 2.0.

Compatibile con Windows 11 e Windows 10 a 64bit per notebook e PC desktop, riesce con la potenza del suo segnale a donarti più velocità e stabilità nelle connessioni anche quando si è lontani dal router e in ambienti ad alta densità di connettività. La velocità wireless su banda 5GHz può raggiungere 1201 Mbps mentre su banda 2.4GHz si raggiungono i 574 Mbps.

E non dovete preoccuparvi nemmeno della sicurezza: il dispositivo sfrutta la crittografia WPA3 di nuova generazione così che le informazioni di rete vengano protette in modo più efficace. Approfitta dello sconto del 18% e compralo su Amazon a soli 32€ con le spedizioni gratuite di Prime. Vedrai, non te ne pentierai.

