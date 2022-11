Password Manager: cos'è e qual è il migliore su cui puntare

Ricordare tutte le proprie password è difficile. Farlo in piena sicurezza, senza il rischio di perdere i dati o di registrare una violazione delle credenziali d’accesso, è ancora più complicato. Per questo motivo, è fondamentale scegliere con cura il miglior password manager a cui affidare i propri dati.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile utilizzare un tool software completo e sicuro, in grado di salvare le password ed inserire in automatico su tutti i propri dispositivi, senza il rischio di violazioni o di perdere di dati d’accesso.

L’opzione giusta se si sta cercando un password manager completo e affidabile è rappresentata da NordPass. Il tool è realizzato da Nord Security, azienda specializzata nella realizzazione di software di sicurezza che tutelano la privacy degli utenti e ben nota grazie all’eccellente NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN.

In questo momento, NordPass è disponibile con uno sconto del 43% sul piano Premium che offre l’accesso completo a tutte le funzionalità del password manager. Il costo della sottoscrizione biennale di 40,56 euro, pari a 1,69 euro al mese, mentre quello annuale è 23,88 euro, pari a 1,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata tramite il sito di NordPass.

Perché conviene utilizzare un password manager per gestire i propri account

Con un password manager è possibile salvare tutti i dati dei propri account (nome utente e password) in un luogo sicuro e protetto da un sistema di crittografia avanzata. Questo tipo di software sono in grado di inserire automaticamente i dati richiesti in fase di accesso (dopo la verifica dell’identità dell’utente) e sono completamente multi-piattaforma con la possibilità, quindi, di avere a disposizione i propri dati d’accesso su tutti i dispositivi.

Con un password manager è possibile, inoltre, poter contare su di un supporto anche in fase di creazione di un nuovo account. Questi tool, infatti, possono generare password sicure in automatico, salvandole tra le informazioni dell’utente. Ricorrere ad un password manager è, quindi, la scelta giusta per massimizzare la sicurezza degli account e eliminare i rischi di perdita dei dati d’accesso.

Tra le tante opzioni a disposizione di chi cerca un password manager efficace e sicuro c’è NordPass in grado di memorizzare in sicurezza sia le password che i dati delle carte di pagamento. NordPass, inoltre, è in grado di rilevare le password deboli e di analizzare il web alla ricerca di possibili violazioni di database contenenti la password dell’utente.

Con l’offerta in corso, NordPass è disponibile con uno sconto del 43% a partire da appena 1,69 euro al mese scegliendo il piano biennale. C’è anche l’abbonamento Famiglia che costa 2,79 euro al mese (con il piano biennale) garantendo l’accesso a 6 utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.