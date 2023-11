Fai SCORTA di pastiglie per lavastoviglie grazie al BLACK FRIDAY: 184 capsule a soli 36 euro!

Offerta imperdibile per chi usa la lavastoviglie. Ben 184 capsule (4 confezioni) delle ottime pastiglie per lavastoviglie Fairy Platinum Plus, al gradevole gusto di limone, in grado di rimuovere l’opacità e prevenire il calcare, le pagherai solo 36,99 euro, grazie allo sconto del 41%! Puoi anche decidere di regalarle per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus: le caratteristiche

Questa offerta riguarda le migliori Pastiglie per lavastoviglie Fairy Platinum Plus: rimuovono le macchie di cibo più incrostato e lasciano i piatti puliti, come nuovi. Rimuove l’opacità per ripristinare la lucentezza originale dei tuoi piatti, grazie alla sua tecnologia anti-opacizzante. Efficaci anche con il ciclo breve, così risparmi tempo, energia e acqua rispetto ai cicli normali.

Il sistema di prelavaggio integrato pretratta le stoviglie al tuo posto, consentendoti di risparmiare anche in bolletta, sia della luce che dell’acqua potabile. Otterrai 4 confezioni per un totale di 148 capsule al gradevole aroma di limone! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.