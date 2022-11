Paura dei ladri? La tua impronta SBLOCCA il lucchetto smart

Tieni al sicuro i tuoi averi da possibili furti con questo tecnologico e super sicuro Lucchetto Smart di eLinkSmart.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie alle offerte per il Black Friday che ti permette di averlo a soli 17,59€ con uno sconto del 16%. Ricordati solo di acquistarlo prima della fine della promozione, quindi aggiungilo nel tuo carrello e completa l’ordine.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Mai più paura di perdere le chiavi con questo lucchetto smart

Di addio a quel vecchio lucchetto di cui perdi sempre le chiavi o che trovi troppo facile da rompere, con uno più innovativo e sicuro come questo Lucchetto Smart di eLinkSmart. Come da nome, questo dispositivo si presta a essere super tecnologico con sbloccaggio tramite impronta digitale o applicazione.

Potrai infatti memorizzare ben 13 utenti base e 2 amministratori capaci di sbloccare questo lucchetto tramite impronta digitale dopo averla memorizzata oppure potrai utilizzare l’applicazione “eSmartLock” disponibile sia su Google Play e Apple Store.

Il spessore sulla chiusura e il materiale completamente in acciaio inossidabile lo rendono super resistenze ai ladri e alle intemperie atmosferiche come pioggia e grandine, in questo modo potrai anche utilizzarlo all’esterno per tenere al sicuro la tua bicicletta o il cancello di casa.

Non dovrai neanche preoccuparti di doverlo mettere continuamente in carica, dal momento che con una carica completa la sua durata che varia dai 6 mesi fino a 2 anni che corrisponde a circa 2000 utilizzi, quindi dipende molto anche da quante volte lo userai.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista subito il tuo Lucchetto Smart di eLinkSmart su Amazon a soli 17,59€ grazie alle promozioni del Black Friday.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai inoltre usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.