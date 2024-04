Pavimenti brillanti a ZERO STRESS con il Robot 2-in-1 Xiaomi SCONTATISSIMO

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa! Delega le pulizie domestiche allo Xiaomi Robot Vacuum S12, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro grazie ad un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così non capita tutti i giorni!

Xiaomi Robot Vacuum S12: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata.

Il robot dispone di un sensore di distanza laser all’avanguardia che consente un posizionamento preciso, misurazioni accurate della distanza e prestazioni ottimi. In più, grazie al potente motore senza spazzole, rimuove polvere e capelli con facilità.

È inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua e di un pratico contenitore della polvere 2-in-1: il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per assicurare un’umidità costante senza bagnare il pavimento e sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per i diversi materiali del pavimento.

Questo gioiellino utilizza un doppio percorso di pulizia. La pulizia a forma di S assicura efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per assicurare una rimozione efficace delle macchie sul pavimento.

Per finire, la batteria da 3200 mAh alimenta il robot aspirapolvere per un massimo di 130 minuti di pulizia in modalità standard così da garantire risultati ottimanli in tutta casa.

