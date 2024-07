Pavimenti IMPECCABILI con l'iRobot Roomba: oggi a 160 EURO IN MENO

Da oggi in poi potrai avere una casa splendente a zero stress con questo gioiellino della tecnologia a prezzo stracciato! Parliamo del Robot Aspirapolvere iRobot Roomba, al momento disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è irripetibile!

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba è un ottimo alleato nelle pulizie domestiche tanto che non potrai più farne a meno.

Si caratterizza per la tecnologia a Sensori reattivi che consente di evitare che il robot si blocchi, mentre i sensori Dirt Detect riconoscono le aree del pavimento più sporche ordinando al dispositivo di pulirle più accuratamente. In questo modo avrai pavimenti brillanti in un attimo e senza il minimo sforzo.

Inoltre sfruttando la tecnologia di navigazione intelligente e lineare con i sensori di riconoscimento, il robot è in grado di catturare e rimuovere lo sporco da qualsiasi tipologia di superficie. La modalità di utilizzo, tra l’altro, è davvero semplicissima: si aziona in un attimo e quando si scarica va a ricaricarsi per riprendere a pulire da dove aveva interrotto.

Per finire, questo modello riuscirà a rendere ancora più semplici le faccende domestiche suggerendo i programmi più adatti nei momenti in cui c’è bisogno di pulizie extra come durante la stagione delle allergie o la muta degli animali.

